Licencia médica: ¿Cuántos días se pagan?

07 nov. 2026 - 19:00 hrs.

En Chile, la licencia médica es un documento que certifica que una persona no puede trabajar debido a enfermedad u otro problema de salud, otorgándole un descanso según estime conveniente el médico tratante.

La licencia médica es entregada por profesionales de la salud como médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matrones, los que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud.

¿Cuántos días se pagan al presentar licencia médica?

Ahora bien, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha establecido cómo se debe pagar al trabajador cuando este presenta una licencia médica.

El pago dependerá específicamente de la cantidad de días que dure la licencia; es decir, si la licencia médica se extiende por 11 días o más, esta se paga desde el primer día, o sea, todos los días de reposo.

En cambio, si la licencia dura menos de 11 días, se pagará desde el cuarto día; por lo tanto, si tiene una licencia de tres días, no se le pagará.

¿Se puede cumplir el reposo fuera del domicilio?

Sí. Según informa la Dirección del Trabajo, el médico tratante es quien define el lugar donde deberá cumplirse el reposo prescrito y deja constancia de ello al emitir la licencia médica.

En algunos casos, el profesional puede considerar que permanecer fuera del domicilio o realizar determinadas actividades recreativas ayuda a la recuperación del trabajador.

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