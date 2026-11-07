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Licencia médica: ¿Cuántos días se pagan?

En Chile, la licencia médica es un documento que certifica que una persona no puede trabajar debido a enfermedad u otro problema de salud, otorgándole un descanso según estime conveniente el médico tratante.

La licencia médica es entregada por profesionales de la salud como médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matrones, los que deben estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores de Salud.

¿Cuántos días se pagan al presentar licencia médica?

Ahora bien, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha establecido cómo se debe pagar al trabajador cuando este presenta una licencia médica.

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El pago dependerá específicamente de la cantidad de días que dure la licencia; es decir, si la licencia médica se extiende por 11 días o más, esta se paga desde el primer día, o sea, todos los días de reposo.

En cambio, si la licencia dura menos de 11 días, se pagará desde el cuarto día; por lo tanto, si tiene una licencia de tres días, no se le pagará.

¿Se puede cumplir el reposo fuera del domicilio?

. Según informa la Dirección del Trabajo, el médico tratante es quien define el lugar donde deberá cumplirse el reposo prescrito y deja constancia de ello al emitir la licencia médica.

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En algunos casos, el profesional puede considerar que permanecer fuera del domicilio o realizar determinadas actividades recreativas ayuda a la recuperación del trabajador.

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