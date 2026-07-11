Protagonizó accidente en que falleció su hermano: La historia de Rafaela buscando transformar su dolor en sueños

07 nov. 2026 - 19:24 hrs.

El inicio de unas vacaciones terminó convirtiéndose en el primer paso de la historia de la recuperación de Rafaela, una joven que protagonizó un accidente de tránsito en 2020 en Rengo, cuando una mujer sin licencia impactó el auto en que iba junto a su hermano Elías, quien falleció.

A pesar del importante daño físico y neurológico, la joven que actualmente se atiende en el instituto Teletón de Rancagua ha logrado avances importantes, desplazándose solo con ayuda de un burrito y complementando su terapia con natación.

Según su madre, quien la ha acompañado en su terapia desde el primer día, es el recuerdo de su pequeño hermano el que la impulsa a continuar con más ahínco, intentando transformar el dolor de su pérdida en combustible para sus sueños.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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