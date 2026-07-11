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Colo Colo cumplirá sueño del pequeño Maximiliano tras emocionar a todos en Teletón 2026

La historia de Maximiliano Álvarez tocó el corazón de miles de personas durante la última edición de la Teletón 2026. Con tan solo 11 años y desde Curanilahue, este pequeño demostró una fuerza inspiradora y una pasión total por el fútbol, compartiendo su sueño de salir adelante frente a la adversidad.

Su amor incondicional por Colo Colo llegó rápidamente hasta la dirigencia alba en medio de un viaje del club hacia Chillán. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, vio su testimonio y envió un mensaje reconociendo la energía con la que el niño enfrenta la vida cotidianamente.

El dirigente invitó formalmente al pequeño y a sus padres a Santiago para conocer la casa del equipo de sus amores.

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La institución coordinará el traslado desde el sur para que Maximiliano pueda recorrer el recinto deportivo de Macul y compartir en persona con los jugadores del plantel profesional.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl

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