Colo Colo cumplirá sueño del pequeño Maximiliano tras emocionar a todos en Teletón 2026

07 nov. 2026 - 18:26 hrs.

La historia de Maximiliano Álvarez tocó el corazón de miles de personas durante la última edición de la Teletón 2026. Con tan solo 11 años y desde Curanilahue, este pequeño demostró una fuerza inspiradora y una pasión total por el fútbol, compartiendo su sueño de salir adelante frente a la adversidad.

Su amor incondicional por Colo Colo llegó rápidamente hasta la dirigencia alba en medio de un viaje del club hacia Chillán. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, vio su testimonio y envió un mensaje reconociendo la energía con la que el niño enfrenta la vida cotidianamente.

El dirigente invitó formalmente al pequeño y a sus padres a Santiago para conocer la casa del equipo de sus amores.

La institución coordinará el traslado desde el sur para que Maximiliano pueda recorrer el recinto deportivo de Macul y compartir en persona con los jugadores del plantel profesional.

¡Maxi, queremos recibirte en La Ruca! 🤟🏻⚪️⚫️



Durante la transmisión de la Teletón 2026 conocimos la historia de Maxi, un pequeño hincha albo que nos emocionó con su pasión por el fútbol y sus ganas de vestir la camiseta del Eterno Campeón.



Tras conocer su historia, nuestro… pic.twitter.com/bwwzJrgMDp — Colo-Colo (@ColoColo) November 7, 2026

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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