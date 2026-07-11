Tortel sin barreras: La historia del pequeño Esteban y cómo su comunidad se organiza para apoyarlo

07 nov. 2026 - 17:36 hrs.

Caleta Tortel es uno de los pueblos que queda casi al final de la carretera Austral y que se caracteriza por sus escaleras que permiten transitar por las calles apegadas al mar. Allí fue donde nació Esteban, protagonista de una de las historias de Teletón.

Diagnosticado con paralísis cerebral, el joven fanático de Colo Colo ha debido enfrentar sus terapias en una localidad que no está adaptada para quien debe estar en silla de ruedas o que tiene alguna dificultad.

Por eso, en su propia comunidad nació Tortel sin Barreras, para buscar crear espacios más inclusivos que puedna ser amigables con quienes sufren discapacidades.

Mientras, Esteban sigue progresando en su colegio, donde incluso postuló al centro de alumnos, en una historia marcada por el sentido de pertenencia y un pueblo que logra abrazar a quien más lo necesita.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

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