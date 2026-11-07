Creador de contenidos argentino Alejo Igoa hizo presentación que causó furor entre los jóvenes del Teatro Teletón

07 nov. 2026 - 13:37 hrs.

El exitoso creador de contenido argentino, Alejo Igoa, llegó hasta el escenario del Teatro Teletón 2026 para presentar una parte de su show.

Alejo es el dueño del canal de entretención con más suscriptores de YouTube en Latinoamérica, lo que le permitió adjudicarse un Guinness World Record por tamaña hazaña.

En su paso por Teletón, invitó a dos afortunados a ser parte de sus dinámicas, demostrando algo de lo que presenta en las citas con sus fanáticos.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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