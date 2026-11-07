Bono 30 mil por hijo: ¿Cuántas veces se paga?

07 nov. 2026 - 13:00 hrs.

Gracias al Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, los hogares con hijos o hijas menores de 13 años recibirán un beneficio de 30.000 pesos por cada uno de ellos.

Para acceder, los niños y niñas deben figurar como cargas en el Registro Social de Hogares (RSH) y formar parte de los segmentos socioeconómicos más vulnerables del país, específicamente estar en el 80 % de mayor vulnerabilidad.

¿Cuántas veces se paga el bono de 30.000 por hijo?

El pago del bono es automático: las familias no necesitan postular, porque el Gobierno se basa en la información que ya consta en los registros del Estado.

Las familias que cumplan los requisitos podrán recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez una sola vez, ya que es un pago único.

De este modo, el pago automático les corresponde a las siguientes personas:

Personas que hoy reciben el Subsidio Familiar (SUF).

Quienes perciben la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.

Aquellos que reciben el subsidio para personas con discapacidad, siempre que sean menores de 18 años y pertenezcan al 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Personas beneficiarias de las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.

El jefe o la jefa de hogar, en los casos en que el niño o niña no tenga ninguno de los beneficios anteriores.

Padres con hijos que tengan una prestación familiar vigente.

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