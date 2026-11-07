Bono 30 mil por hijo: ¿Cuántas veces se paga?
Gracias al Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, los hogares con hijos o hijas menores de 13 años recibirán un beneficio de 30.000 pesos por cada uno de ellos.
Para acceder, los niños y niñas deben figurar como cargas en el Registro Social de Hogares (RSH) y formar parte de los segmentos socioeconómicos más vulnerables del país, específicamente estar en el 80 % de mayor vulnerabilidad.
¿Cuántas veces se paga el bono de 30.000 por hijo?
El pago del bono es automático: las familias no necesitan postular, porque el Gobierno se basa en la información que ya consta en los registros del Estado.Ir a la siguiente nota
Las familias que cumplan los requisitos podrán recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez una sola vez, ya que es un pago único.
De este modo, el pago automático les corresponde a las siguientes personas:
- Personas que hoy reciben el Subsidio Familiar (SUF).
- Quienes perciben la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.
- Aquellos que reciben el subsidio para personas con discapacidad, siempre que sean menores de 18 años y pertenezcan al 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
- Personas beneficiarias de las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.
- El jefe o la jefa de hogar, en los casos en que el niño o niña no tenga ninguno de los beneficios anteriores.
- Padres con hijos que tengan una prestación familiar vigente.