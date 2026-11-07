Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Bono 30 mil por hijo: ¿Cuántas veces se paga?

Gracias al Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, los hogares con hijos o hijas menores de 13 años recibirán un beneficio de 30.000 pesos por cada uno de ellos.

Para acceder, los niños y niñas deben figurar como cargas en el Registro Social de Hogares (RSH) y formar parte de los segmentos socioeconómicos más vulnerables del país, específicamente estar en el 80 % de mayor vulnerabilidad.

¿Cuántas veces se paga el bono de 30.000 por hijo?

El pago del bono es automático: las familias no necesitan postular, porque el Gobierno se basa en la información que ya consta en los registros del Estado.

Ir a la siguiente nota

Las familias que cumplan los requisitos podrán recibir el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez una sola vez, ya que es un pago único.

Lo más visto de Dato útil

De este modo, el pago automático les corresponde a las siguientes personas:

  • Personas que hoy reciben el Subsidio Familiar (SUF).
  • Quienes perciben la Asignación Familiar o la Asignación Maternal.
  • Aquellos que reciben el subsidio para personas con discapacidad, siempre que sean menores de 18 años y pertenezcan al 60 % más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
  • Personas beneficiarias de las transferencias del subsistema Seguridades y Oportunidades.
  • El jefe o la jefa de hogar, en los casos en que el niño o niña no tenga ninguno de los beneficios anteriores.
  • Padres con hijos que tengan una prestación familiar vigente.

Todo sobre Bono Extraordinario de apoyo a la niñez

Leer más de

Notas relacionadas