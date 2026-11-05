Subsidio Agua Potable: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlo?

05 nov. 2026 - 09:00 hrs.

Uno de los beneficios estatales para apoyar a las familias a pagar los servicios básicos del hogar es el Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable, al que pueden acceder personas u hogares que cumplan con ciertos requisitos.

Este subsidio va dirigido a personas u hogares que destinen el 5% o más de los ingresos mensuales de su grupo familiar al pago del consumo de agua potable y alcantarillado.

Puede llegar a financiar entre el 25% y el 85% del monto mensual de la cuenta, dependiendo de la situación socioeconómica de cada hogar.

¿Cuáles son los requisitos para postular al subsidio al agua potable?

Este beneficio está pensado para los hogares en que se destina el 5% o más de los ingresos al pago del consumo de agua potable y alcantarillado. Además, el beneficio considera un consumo máximo de 13 m³.

Para postular a este subsidio es necesario:

Ser residente permanente de un domicilio que corresponda con la municipalidad que conceda este beneficio.

Estar al día en los pagos con la empresa de servicios sanitarios o de agua potable rural, según corresponda.

Ser la jefa o jefe de hogar de la familia principal para la postulación.

Cumplir con el requisito de incapacidad de pago o requisito de carencia.

Presentar una postulación de agrupación colectiva. Todas las jefaturas de familia de cada una de las viviendas que componen el colectivo deben presentar postulación en la municipalidad.

Contar con Registro Social de Hogares (RSH).

Además de ser residente permanente, la persona postulante puede ser:

Propietaria de la vivienda.

Arrendataria de la vivienda, siempre y cuando al interior de la misma no viva la o el propietario.

Usufructuaria de la vivienda.

Allegada externa de la vivienda cuando al interior de un sitio existe más de una vivienda abastecida por el mismo medidor y que para el subsidio al pago del consumo del agua potable se conoce con el nombre de colectivo.

Cómo postular al Subsidio Agua Potable

Para postular al beneficio, puedes dirigirte al departamento social de la municipalidad correspondiente a tu domicilio y entregar la boleta de pago del consumo de agua potable de tu hogar. Cabe tener en cuenta lo siguiente:

El trámite no tiene costo.

Este beneficio tiene una duración de tres años y puedes renovarlo por otro período igual, siempre que cumplas los requisitos y existan cupos en tu comuna.

La renovación del subsidio no es automática. La persona jefa de hogar debe postular nuevamente en la municipalidad que otorga el beneficio.

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