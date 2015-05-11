Emocionó a todos en la Teletón 2015 con "Qué Bonito": Así luce hoy Adrián Martín

05 nov. 2026 - 09:05 hrs.

En 2015, un pequeño cantante español emocionó a miles de chilenos durante su presentación en la Teletón. Se trata de Adrián Martín Vega, quien con apenas 10 años sorprendió al público del Estadio Nacional con su interpretación de "Qué bonito", canción popularizada por Rosario Flores.

Han pasado 11 años desde aquella actuación y el artista malagueño ya tiene 21 años. Nacido el 28 de enero de 2005, Adrián ha continuado desarrollando su carrera musical y mantiene presencia en redes sociales, donde comparte parte de su actividad artística con sus seguidores.

Así luce hoy Adrián Martín

Su historia musical comenzó a ganar notoriedad gracias a un video que publicó junto a su hermana Sonia, en el que ambos interpretaban "Qué bonito". La grabación se viralizó y le abrió las puertas de distintos programas de televisión, tanto en España como en otros países. También participó en el concurso de talentos "Mamá, quiero ser artista", donde obtuvo el primer lugar.

Con el paso de los años, Adrián consiguió importantes reconocimientos. En 2016 fue nominado a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por su disco "Lleno de vida", trabajo que además consiguió disco de oro. Posteriormente lanzó su segundo álbum, titulado "No me doy por vencido".

El cantante también participó en distintos espacios televisivos y presentaciones musicales. En enero de 2017, por ejemplo, formó parte de una gala especial de Reyes organizada por Telecinco, en España, donde compartió escenario con otros artistas.

Su vínculo con Chile tampoco terminó en 2015. En 2017 regresó a la Teletón y, posteriormente, en noviembre de 2023, volvió a presentarse en la cruzada solidaria. En esa oportunidad, subió al escenario de la Quinta Vergara y nuevamente interpretó "Qué bonito", la canción con la que conquistó al público chileno cuando era niño.

Actualmente, Adrián continúa ligado a la música y mantiene su cuenta de Instagram, @adrianmartinvega, como uno de los espacios donde comparte novedades de su carrera y se mantiene en contacto con sus seguidores.

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