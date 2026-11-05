Socavones y necesidades comunales: La polémica que rodea el regreso de los fuegos artificiales a Algarrobo

05 nov. 2026 - 09:06 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión de la Municipalidad de Algarrobo de retomar los fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo generó opiniones divididas entre los vecinos. Mientras el alcalde defiende el espectáculo como una forma de reactivar el turismo y el comercio, residentes cuestionan que se destinen recursos a la pirotecnia cuando la comuna enfrenta otras necesidades.

El show está programado para el 31 de diciembre en la bahía de Algarrobo, tendrá una duración de 15 minutos, contempla 4.880 disparos y costará cerca de $29 millones.

La propuesta considera pirotecnia de bajo impacto acústico y avisos previos. La controversia también se da en medio de problemas de infraestructura, como un socavón que mantiene cerrada la avenida Los Claveles.

"Esto viene a reactivar la economía local"

El alcalde Marco Antonio González defendió la iniciativa y aseguró que los problemas de infraestructura están siendo abordados junto a las seremis correspondientes.

"Esto de los fuegos artificiales es una actividad que viene también al turismo, que necesitamos reactivar. El 2026, mucha lluvia durante casi todos los meses, todos los fines de semana largos. Así que hoy día esto viene a reactivar la economía local de nuestra comuna de Algarrobo".

"Porque Algarrobo no es zona industrial. Nosotros vivimos del turismo, somos la capital náutica y nosotros tenemos que ofrecer nuestros panoramas a la gente para que nuestros comerciantes, nuestra gastronomía pueda tener hoy día una opción de recuperarse de la economía que hemos vivido todo este 2026", agregó.

Vecinas cuestionan el impacto de la pirotecnia

Magdalena, quien vive hace 10 años en la comuna, manifestó su preocupación por los efectos de los fuegos artificiales en los animales y las personas. "Recuerdo que yo tenía mascotas y sufrían enormemente. Mi hijo le tapaban los oídos. Sé que los niños TEA también son muy afectados, las guaguas, las embarazadas. Bueno, nosotros también los mayores. Y creo que todo ese dinero debería estar en otras causas".

En tanto, Samira planteó que existen otras alternativas para atraer visitantes y cuestionó que el beneficio turístico se concentre en una sola noche.

"No es que estemos en contra de atraer el turismo. Creemos que atraer el turismo es muy necesario. El tema es cómo se hace, qué es lo que se escoge. En la misma comuna de al lado, que es El Quisco, no tenemos que ir a China ni tan lejos, el año pasado se hizo un show de luces con drones y atrajo a mucha gente", afirmó.

"Se produce una liberación masiva de material particulado"

Otra de las críticas vino de María, vecina de Algarrobo y médica psiquiatra, quien advirtió sobre los efectos ambientales y sanitarios de la pirotecnia.

"En la salud de las personas se produce una liberación masiva de material particulado fino y ultrafino, que conforma un humo que queda suspendido en el aire, que se inhala en los pulmones. Se liberan microplásticos, se liberan metales pesados al ambiente (...) se produce un daño en la salud de las personas y de los animales", advirtió.

Así, la discusión en Algarrobo se centra en cómo impulsar el turismo y apoyar al comercio local sin dejar de considerar las necesidades de infraestructura de la comuna y los posibles efectos de la pirotecnia en las personas, los animales y el medio ambiente.