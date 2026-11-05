CESFAM de Bajos de Mena mantiene sus puertas cerradas tras balacera: Pacientes esperan por atención

05 nov. 2026 - 07:36 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de 40 personas permanecen a las afueras del centro asistencial Cardenal Raúl Silva Henríquez, en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, luego de que funcionarios determinaran no abrir sus puertas tras una balacera que dejó cinco personas lesionadas.

La decisión fue adoptada por los trabajadores del recinto, quienes solicitaron asegurar la presencia de un punto fijo de Carabineros en el sector antes de retomar la atención de pacientes. La medida busca contar con condiciones de seguridad para desarrollar sus labores y recibir a los usuarios.

Carabineros se reúne con funcionarios del centro asistencial

Durante esta mañana, personal policial se mantiene en las inmediaciones del establecimiento y sostiene una reunión con los funcionarios para entregar respuestas a sus requerimientos y abordar la solicitud de mayor resguardo en el sector.

Mientras se desarrolla este encuentro, cerca de 40 personas esperan en el exterior del recinto para realizarse toma de muestras y solicitar horas médicas. La situación ha generado largas filas y mantiene a los pacientes a la espera de una respuesta sobre el funcionamiento del centro asistencial.

Alcalde acusa incumplimiento de compromiso por punto fijo de Carabineros

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, cuestionó la ausencia de personal policial permanente en el recinto y aseguró que existía un compromiso previo para contar con ese resguardo.

"En cuanto acá en el sector de Bajos de Mena ocurrió una balacera, tuvimos cinco heridos en este enfrentamiento entre bandas rivales, estos llegaron acá al CESFAM Silva Henríquez, donde había un compromiso de la ministra que iba a haber un punto fijo de Carabineros, el cual no estaba".

La autoridad comunal agregó que la situación obligó a suspender la atención del establecimiento.

"Esta es la primera barrera de atención hacia las comunidades, hacia los vecinos y las vecinas, y lamentablemente hoy día vamos a tener que cerrar porque nuevamente el Gobierno faltó a un compromiso que había adquirido con Puente Alto", añadió.

Carabineros entrega su versión y se reúne con funcionarios

Desde Carabineros entregaron una explicación sobre la ausencia policial al momento de la llegada de los lesionados. Según indicó el comandante Pedro Olguín, de la Prefectura Cordillera, el personal se encontraba atendiendo el procedimiento que había ocurrido a pocas cuadras del CESFAM.

"Se da el procedimiento que está a distante, a cinco cuadras del sector, se da el procedimiento, Carabineros concurre a verificar el procedimiento en sí, y en ese intertanto llegan los lesionados acá al lugar. En ese pequeño momento, Carabineros no se encontraba en el sector".

Asimismo, aseguró que existen dispositivos policiales destinados al resguardo del establecimiento.

"Pero Carabineros tiene en este servicio el día de la noche tres dispositivos dispuestos de manera permanente. Durante toda la noche hemos tenido servicios dispuestos en el lugar y vamos a mantenerlo disponible. Vamos a hacer la diligencia, vamos a hablar con personal que administra el CESFAM para una atención pronta de las personas que están llegando", cerró.