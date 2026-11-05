Accidente entre dos vehículos en Santiago Centro deja conductores lesionados: Tránsito permanece interrumpido

05 nov. 2026 - 07:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito protagonizado por dos automóviles se registró durante la mañana en la intersección de Santo Domingo con Morandé, en pleno centro de Santiago. La colisión movilizó a personal de Carabineros y obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en el sector.

De acuerdo con los primeros antecedentes, uno de los vehículos circulaba por calle Morandé en dirección al norte, mientras que el segundo avanzaba por Santo Domingo. Por causas que se investigan, ambos automóviles colisionaron y terminaron proyectados a varios metros de la esquina.

Carabineros investiga las causas del accidente

Según la información preliminar, uno de los conductores no habría respetado la señalización del semáforo, situación que deberá ser esclarecida mediante las diligencias policiales. En el lugar existe una cámara de vigilancia que podría ayudar a establecer la dinámica del accidente.

Los conductores resultaron con lesiones de diversa consideración, principalmente contusiones, aunque ninguna de gravedad ni con riesgo vital, según los antecedentes entregados en el reporte.

Carabineros se encuentra realizando las entrevistas correspondientes y revisando la documentación de ambos vehículos, además de efectuar las diligencias para determinar si alguno de los conductores había consumido alcohol o drogas.

El procedimiento mantiene parcialmente interrumpido el tránsito en Santo Domingo, por lo que se llamó a los automovilistas y conductores de buses RED a transitar con precaución por el sector.