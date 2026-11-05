"No fue una decisión fácil": Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal con sentido mensaje

05 nov. 2026 - 07:56 hrs.

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retirada como jugador internacional, después de 23 años de trayectoria con el combinado y una polémica reciente con su entrenador Jorge Jesus, que le costó una sanción.

"No fue una decisión fácil", dijo el astro de 41 años en un mensaje en Instagram dirigido "a los portugueses", donde anunció que llegó el momento de entregar "para el futuro" la camiseta con la que ganó la Eurocopa de 2016.

"Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de nuestra selección nacional. Nunca pensé que me perteneciera solo a mí. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de llevarla", expresó.

La carrera de Cristiano con Portugal

El atacante debutó con la selección portuguesa el 20 de agosto de 2003, a los 18 años, entrando desde el banco en un amistoso ante Kazajistán que terminó 1-0. Aquel estreno, bajo la batuta de Luiz Felipe Scolari, abrió una trayectoria de más de dos décadas.

Menos de un año después, el atacante anotó ante Grecia en la Eurocopa 2004, torneo que Portugal organizó, y con su equipo alcanzó la final, perdida frente a los helenos. En Alemania 2006 llegó el cuarto lugar mundialista, su mejor resultado en esa competencia.

Los tres trofeos tardaron, pero llegaron. El primero fue la Eurocopa 2016, con victoria 1-0 sobre Francia en tiempo extra y gol de Éder, aunque el capitán salió lesionado. Luego se sumaron las UEFA Nations League de 2019, ante Países Bajos, y de 2025, frente a España en penales.

Con 146 tantos en más de 230 partidos, el goleador ostenta dos marcas históricas del fútbol internacional y anotó en seis Mundiales, una hazaña inédita; en 2026, España frenó el camino lusitano en octavos. Tras dejar la concentración en septiembre, figura en la prelista de noviembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Todo sobre Cristiano Ronaldo