Cristiano Ronaldo es sancionado con 30 días de suspensión y una multa en dinero por dejar la selección de Portugal

19 oct. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión por abandonar la concentración de la selección de Portugal, informó este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

La Comisión de Disciplina del organismo consideró "totalmente procedente" la acusación contra el delantero por dejar al equipo nacional el pasado 30 de septiembre, en medio de sus diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.

Además de la suspensión, el astro portugués deberá pagar una multa de 255 euros ($280.411). La sanción corresponde al castigo mínimo contemplado en el reglamento, que establece penas de entre uno y seis meses de suspensión por abandonar la selección.

Castigo comenzó a partir del 1 de octubre

La medida, que le impide jugar con el combinado nacional, comenzó a contar el 1 de octubre, cuando quedó automáticamente suspendido tras retirarse de la concentración el día anterior, en vísperas del partido de Liga de Naciones contra Dinamarca.

De esta manera, Ronaldo ya habría cumplido 19 días de castigo y finalizará la sanción a finales de octubre.

El delantero cumplirá el período de suspensión antes de la próxima ventana internacional, prevista para mediados de noviembre. En esa instancia, Portugal se enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales el 16, por la Liga de Naciones.

Entre los antecedentes considerados por la Comisión de Disciplina estuvo "el arrepentimiento demostrado en el comunicado" que Cristiano Ronaldo publicó el pasado 6 de octubre. En ese mensaje, el futbolista reconoció su error y manifestó su disposición a asumir el castigo.