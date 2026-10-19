Cathy Barriga vuelve al Centro de Justicia para la preparación de su juicio oral

19 oct. 2026 - 09:40 hrs.

¿Qué pasó?

Cathy Barriga volvió este lunes hasta el Centro de Justicia, donde se desarrolla la audiencia de preparación de juicio oral, sin dar declaraciones a la prensa. La investigación contempla cuatro delitos imputados a la exalcaldesa, entre ellos fraude al fisco, malversación de caudales públicos y falsificación de instrumentos públicos.

Recordar que el pasado 7 de octubre la preparación de juicio fracasó, luego de que el juez Juan Carlos Silva se inhabilitara por su amistad con los ex representantes del esposo de Barriga, Cristóbal Bonacic y José Miguel Barahona.

El nuevo juez

El nuevo juez a cargo es Hugo Torres, quien encabeza esta audiencia preparatoria, que se espera se extienda por varios días.

Recordemos que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente sostiene una acusación de cuatro delitos de corrupción en contra de la exalcaldesa y solicita una pena de 23 años de cárcel. Mientras que que el Consejo de Defensa del Estado solicita 37.