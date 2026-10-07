Audiencia contra Cathy Barriga no se realiza: Juez se inhabilitó por mantener amistad con abogados de Joaquín Lavín León

07 oct. 2026 - 11:07 hrs.

¿Qué pasó?

La audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga no pudo realizarse este miércoles luego de que el juez a cargo del tribunal acogiera una solicitud de recusación amistosa y declarara su inhabilidad para continuar interviniendo en la causa.

La situación fue informada por la Fiscalía Oriente, que señaló que la solicitud fue planteada por uno de los querellantes y contó con la adhesión del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

¿Por qué se inhabilitó el juez?

De acuerdo con la Fiscalía, el magistrado mantiene una relación de amistad estrecha con los abogados Bonazic y Barahona, quienes actualmente representan a Joaquín Lavín León., esposo de Barriga y quien también es investigado por la Fiscalía en una causa que se origina a partir de una arista de esta investigación.

Además, se indicó que ambos abogados habían representado anteriormente a Cathy Barriga durante la tramitación de su causa. En ese contexto, existen medios de prueba comunes que serán presentados durante la audiencia de preparación de juicio oral y que fueron discutidos cuando Bonazic y Barahona ejercían como abogados defensores de la exalcaldesa.

La Fiscalía también recordó que el 8 de noviembre de 2024 el propio juez ya se había inhabilitado en esta causa por los antecedentes relacionados con su vínculo con ambos abogados. En esa oportunidad, el magistrado dejó constancia de su relación con ellos y señaló que mantenía una amistad estrecha de 15 años con uno de ellos, además de haber sido representado por ambos en causas particulares.

Finalmente, considerando la necesidad de resguardar la transparencia e imparcialidad del proceso, el juez acogió la recusación amistosa planteada por uno de los querellantes y declaró nuevamente su inhabilidad.

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