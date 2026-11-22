22 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Se acerca una de las épocas más esperadas del año, la Navidad, un momento que muchos aprovechan para compartir en familia, con amigos o seres queridos.

Esto implica un feriado para los trabajadores. Al ser de carácter irrenunciable, los comercios no pueden abrir y el descanso es obligatorio.

¿Cuándo es el próximo feriado en Chile?

Pero, antes del feriado de Navidad, habrá otro festivo en diciembre. Se trata del feriado del martes 8 de diciembre, fecha en que se conmemora la Inmaculada Concepción.

Este festivo del 8 de diciembre, sumado al de Navidad, que caerá el día viernes 25, serán los dos últimos feriados del 2026.

Después de estos días libres, solo queda esperar al próximo año 2027, cuando llegue el siguiente festivo, que será el 1 de enero, correspondiente al de Año Nuevo.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

De este modo, los dos feriados que quedan en el 2026 son los siguientes:

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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