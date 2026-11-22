22 nov. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

Buin Zoo abrió más de 130 vacantes laborales para reforzar su equipo durante la temporada de verano, periodo en el que espera recibir a más de 200.000 visitantes, tanto de día como de noche.

La contratación responde, entre otras actividades, a la realización de sus "Aventuras Nocturnas", que se desarrollarán durante los viernes y sábados de enero.

La convocatoria contempla puestos de anfitriones, ayudantes de cocina, cajeros, asistentes de bodega, vendedores, auxiliares de aseo y garzones para el restaurant Karibu. Las ofertas consideran jornadas part time y de 41 horas semanales.

Además, existen vacantes para quienes quieran realizar su práctica profesional en el zoológico, específicamente en las áreas de medicina veterinaria y desarrollo organizacional. También hay oportunidades para vendedores de los stands ubicados en Mall.

¿Cómo postular a los trabajos?

Las personas interesadas podrán postular hasta el 21 de diciembre, ingresando al sitio web de Buin Zoo, en la sección "Trabaja con Nosotros".

También pueden revisar directamente las vacantes disponibles y los detalles del proceso de selección a través de este enlace de postulación (AQUÍ).

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