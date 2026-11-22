Nicolás Massú y Fernando González despidieron al fallecido Ricardo Acuña
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
La mañana de este domingo se conoció la muerte de Ricardo Acuña, destacado tenista nacional que falleció a los 68 años.
La información la dio a conocer la Federación de Tenis de Chile, en un breve comunicado, donde manifestó que "a nombre del tenis chileno, enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos".
Acuña brilló especialmente en la década de los 80 y alcanzó su mejor ranking en singles en 1986, cuando fue 47 del mundo. Asimismo, tuvo destacadas actuaciones en el equipo chileno de Copa Davis.Ir a la siguiente nota
Y en 1985 tuvo una brillante participación en Wimbledon, donde llegó hasta la ronda de los ocho mejores y perdió en esa instancia frente al legendario Jimmy Connors, siendo apodado el "Chileno Volador".
Por lo mismo, dos de las más grandes glorias del tenis chileno, Nicolás Massú y Fernando González, lo despidieron en sus redes sociales.
Ambos pusieron una foto de Acuña con la fecha de su muerte, a la que el actual capitán del equipo de Copa Davis sumó una del fallecido tenista en su recordado paso por Wimbledon.
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