22 nov. 2026 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este domingo se conoció la muerte de Ricardo Acuña, destacado tenista nacional que falleció a los 68 años.

La información la dio a conocer la Federación de Tenis de Chile, en un breve comunicado, donde manifestó que "a nombre del tenis chileno, enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos".

Acuña brilló especialmente en la década de los 80 y alcanzó su mejor ranking en singles en 1986, cuando fue 47 del mundo. Asimismo, tuvo destacadas actuaciones en el equipo chileno de Copa Davis.

Y en 1985 tuvo una brillante participación en Wimbledon, donde llegó hasta la ronda de los ocho mejores y perdió en esa instancia frente al legendario Jimmy Connors, siendo apodado el "Chileno Volador".

Por lo mismo, dos de las más grandes glorias del tenis chileno, Nicolás Massú y Fernando González, lo despidieron en sus redes sociales.

Ambos pusieron una foto de Acuña con la fecha de su muerte, a la que el actual capitán del equipo de Copa Davis sumó una del fallecido tenista en su recordado paso por Wimbledon.

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