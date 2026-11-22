22 nov. 2026 - 15:15 hrs.

Luego de la entrevista en un programa de Chilevisión en donde Leonardo Farkas criticó ante todo Chile a Claudia Schmitd y su marido John Bogdan, la modelo uruguaya arremetió con todo en contra del filántropo.

La cólera de Schmidt se debe a que Farkas cuestionó en televisión el cáncer de su marido, asegurando que Bogdan "nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo".

"Nunca luchó contra ningún cáncer, nunca nada", agregó el filántropo al acusar a Schmitd de haberle mentido con esta situación.

"Deja al descubierto la miseria humana"

Ante la repercusión mediática de la entrevista, la actual panelista de farándula decidió entregar su versión de los hechos y, a través de una historia en su cuenta de Instagram, se lanzó con todo en contra de Leonardo Farkas.

"El cáncer no se mide en quimioterapias. Minimizar la enfermedad de mi marido para atacarme no solo es cruel, es una falta de respeto hacia quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias", escribió.

"Nadie tiene derecho a decidir cuánto sufrió un paciente oncológico", cuestionó la exmodelo de Morandé con Compañía.

Sin embargo, las palabras más duras llegaron al final del mensaje, cuando Schmitd, quien en ningún momento nombró directamente a Farkas, cerró con un: "El cáncer pone a prueba la vida. Minimizarlo deja al descubierto la miseria humana".

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