22 nov. 2026 - 14:14 hrs.

El influencer Héctor Peña Meneses, conocido popularmente como Tío Tito, entregó nuevos antecedentes sobre el proceso legal que enfrenta tras su detención durante una manifestación contra el alza de los combustibles en Santiago.

A través de sus redes sociales, el empresario automotriz contó que finalmente recibió el parte policial correspondiente al procedimiento que terminó con su detención la noche del miércoles de la semana pasada.

Cabe recordar que Peña recuperó su libertad durante la madrugada del jueves, luego de ser detenido por Carabineros en medio de una multitudinaria caravana que él mismo había convocado a través de redes sociales.

La manifestación tenía como objetivo llegar hasta el Palacio de La Moneda para realizar un bocinazo en rechazo al incremento en el precio de los combustibles.

Sin embargo, cerca de las 21:00 horas, el influencer fue detenido por presunta conducción temeraria y un supuesto intento de atropello contra un motorista de Carabineros. Su aprehensión provocó la molestia de varios asistentes, quienes llegaron hasta la unidad policial para exigir su liberación.

Tío Tito recibió el parte policial tras su detención

"¡Señores, llegó el parte!", anunció Héctor Peña en una reciente publicación de Instagram, donde explicó que el documento recibido contiene un antecedente que llamó particularmente su atención.

Según relató, mientras los primeros reportes sobre su detención apuntaban a una supuesta conducción temeraria, el parte policial consignaría un delito diferente: "El parte dice 'delito de desórdenes públicos'... Falta que llegue el relato de los hechos, que, cuando llegue, lo vamos a analizar", explicó.

En ese contexto, adelantó que durante los próximos días revisará los antecedentes para conocer los detalles del procedimiento.

"Me detuvieron por tratar de llegar a La Moneda en una manifestación pacífica. Y creo que soy el único h... en todo el planeta que han detenido por protestar dentro de un Lamborghini en la autopista", comentó irónicamente.

Tío Tito cuestionó procedimiento de Carabineros

En el mismo registro, el influencer también cuestionó el actuar de los funcionarios policiales y apuntó directamente contra el suboficial que, según su versión, lo habría acusado de conducción temeraria.

"Señores, ¿qué hacemos cuando un carabinero miente para llevarte detenido?", sostuvo.

Peña también manifestó su molestia por las diligencias a las que fue sometido después de su detención, entre ellas una alcoholemia, un test de drogas y una pericia de su vehículo solicitada a la SIAT.

"Por desórdenes públicos me detuvieron, me esposaron, me tuvieron cuatro horas en un calabozo, me hicieron alcoholemia. ¿Alcoholemia por qué? Si es desórdenes públicos", cuestionó.

Además, relató que fue trasladado a constatar lesiones bajo un amplio despliegue policial: "Me llevaron a constatar lesiones esposado, escoltado por dos vehículos más. Me bajaron y me metieron al SAMU de Las Condes, al que yo entré esposado con ocho carabineros detrás", recordó.

Finalmente, ironizó sobre el operativo y la cantidad de funcionarios que lo acompañaron durante el procedimiento: "Me sentí Toretto, o el delincuente más peligroso del planeta. Hasta la niña que me atendió se sorprendió de la cantidad de carabineros que me traían escoltado", concluyó, invitando a sus seguidores a comentar lo ocurrido.