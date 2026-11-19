19 nov. 2026 - 17:00 hrs.

Un día para recordar vivió Sara, hija de Julián Elfenbein y Daniela Kirberg, tras despedirse de una importante etapa de su vida: terminó la enseñanza media.

La joven de 18 años tuvo una jornada bastante especial, pues la acompañaron en este simbólico momento su mamá y sus hermanos, quienes se encargaron de convertirlo en una celebración.

"Te amo y te admiro"

La familia la esperaba con algunos regalitos que le sacaron más de una sonrisa. Entre ellos destacaron un ramo de flores y un tierno osito de peluche con la inscripción "Class 2026".

Pero hubo alguien que quiso mostrar su orgullo públicamente. Daniela compartió en Instagram algunas fotografías del momento y acompañó las postales con un cariñoso mensaje dedicado a su hija.

"Último día de clases, princesa Sari. Te amo y te admiro", escribió su madre en la publicación, recibiendo una serie de comentarios positivos de sus seguidores.

Sara es la segunda hija de la expareja. Antes nació Benjamín, el mayor de los hermanos, mientras que Rafaela es la menor de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniela Kirberg ?? (@daniela_kirberg)

Julián Elfenbein no pudo estar presente

Quien no pudo acompañarla presencialmente fue Julián Elfenbein, quien se recupera de una compleja operación de espalda.

El animador fue operado en Clínica Alemana de Vitacura, donde le extrajeron dos hernias lumbares y, según informó Glamorama, le habrían instalado elementos metálicos.

Todo sobre Famosos chilenos