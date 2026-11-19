19 nov. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor de un bus de RED Movilidad fue desvinculado luego de ser acusado de no detenerse en paraderos establecidos y realizar gestos obscenos a pasajeros en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Se trataría de un chofer del recorrido 431c, que conecta Maipú con Estación Central y pertenece a la empresa operadora Voy Santiago. La situación quedó registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.

Conductor habría omitido paraderos en Maipú

La denuncia fue realizada por un usuario a través de X, donde acusó que el conductor se saltó las paradas de Plaza de Maipú y del Templo Votivo, dejando a los pasajeros en el paradero ubicado en la intersección de Carmen Luisa Correa con El Carmen.

"Conductor que se salta los paraderos y cuando se le exige que cumpla con su trabajo, lo único que sabe responder es con gestos obscenos. Si no le gusta el trabajo, déjelo en vez de hacerlo mal. Recorrido 431c", escribió el usuario.

La cuenta oficial de RED Movilidad respondió a la publicación y solicitó detalles específicos sobre lo ocurrido.

Según informó Radio Bío Bío, la empresa Voy Santiago les confirmó que el trabajador fue desvinculado a partir de esta jornada, luego de conocerse los antecedentes del reclamo.

Video muestra reacción del chofer ante reclamo de pasajeros

En el registro se observa una interpelación de los pasajeros al conductor. Primero, una mujer le dice "roto ordinario", ante lo que el chofer responde levantando el dedo medio de ambas manos.

"Esta es la actitud del conductor. No para en los paraderos establecidos y es así de insolente cuando se le solicita parar", cuestionó además el usuario que grabó la reacción del trabajador.