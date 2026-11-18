Trabajos en Américo Vespucio reducen pistas en tres comunas: ¿Hasta cuándo se extenderán las obras?
¿Qué pasó?
Circular por Avenida Américo Vespucio podría tomar más tiempo de lo habitual durante esta semana. Esto, debido a trabajos de pavimentación y demarcación que mantienen restricciones de tránsito en distintos tramos de Vitacura, Las Condes y La Reina.
¿Qué tramos de Américo Vespucio están intervenidos?
En Las Condes, los trabajos afectan la calzada oriente, entre Portofino y Francisco Bilbao. Desde el municipio advirtieron que las intervenciones se realizarán en distintas jornadas, dependiendo del tramo, por lo que podrían registrarse congestiones y mayores tiempos de desplazamiento.
En La Reina, las obras se concentrarán entre Francisco Bilbao y el sector de Mariano Sánchez Fontecilla-Príncipe de Gales.Ir a la siguiente nota
Por su parte, en Vitacura todavía no comienzan las intervenciones, pero estas se desarrollarán próximamente entre el Puente Centenario y Avenida Presidente Kennedy.
Reportan restricción en pista de buses
A estos trabajos se suma una restricción en la pista de buses de Avenida Américo Vespucio al norte, entre Avenida Cristóbal Colón y Cuenca, en Las Condes.
Transporte Informa detalló que las labores de repavimentación avanzarán por tramos hasta el sector del Puente Centenario, en Vitacura, y están programadas hasta fines de noviembre.
Ante las intervenciones, las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos y considerar posibles demoras al circular por Avenida Américo Vespucio.
¿Hasta cuándo se extenderán los trabajos?
Las obras comenzaron el lunes 16 de noviembre y están a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Según informó Transporte Informa, las intervenciones se extenderán hasta el domingo 22 de noviembre.
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