18 nov. 2026 - 16:17 hrs.

El diputado argentino Máximo Kirchner volvió a manifestar su intención de que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sea candidata en las elecciones de 2027, pese a la condena judicial que enfrenta y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Durante una visita a la localidad de Telén, en la provincia de La Pampa, el dirigente de La Cámpora aseguró que su sector continuará trabajando para que la exmandataria pueda participar en los próximos comicios presidenciales: "Vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día", afirmó en una entrevista con Radio Noticias, según consignó el diario argentino Clarín.

En esa misma conversación, sostuvo que esperan que la sociedad argentina tenga la posibilidad de votar por Fernández de Kirchner y que su eventual candidatura se mantenga como objetivo hasta el cierre de las listas electorales de 2027.

"Lo mejor sería que la sociedad argentina pueda votar a Cristina. Vamos a trabajar para eso hasta el día del cierre de listas en 2027", agregó.

La condena que enfrenta Cristina Fernández de Kirchner

Las declaraciones de Máximo Kirchner se producen en medio de la situación judicial de la expresidenta argentina, quien cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la denominada causa Vialidad.

La sentencia quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazara los recursos presentados por su defensa.

Actualmente, Fernández de Kirchner cumple la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria, en su departamento del barrio de Constitución, en Buenos Aires.

Pese a este escenario, su hijo cuestionó el proceso judicial y acusó una supuesta falta de imparcialidad por parte de la Justicia.

"Nosotros no tenemos problema en competir con nadie, pero queremos competir. Queremos que ella pueda ser candidata y que el peronismo y la sociedad argentina voten libremente. No puede ser que el Poder Judicial sea el que salde las discusiones políticas en la Argentina", manifestó.

Incluso, el diputado llegó a afirmar que "Cristina fue secuestrada", al referirse a la situación que enfrenta su madre.

Máximo Kirchner también apuntó contra Javier Milei y Mauricio Macri

Durante su recorrido por La Pampa, el dirigente también cuestionó la gestión del presidente argentino Javier Milei y criticó el rumbo económico del país.

En sus declaraciones, sostuvo que Argentina estaría cerca de entrar en una recesión y cuestionó la distribución de la riqueza, asegurando que los beneficios económicos se concentran en determinados sectores. Además, vinculó la situación judicial de su madre con el escenario político y económico que atraviesa el país.

Según su planteamiento, quienes impulsaron el proceso judicial contra Cristina Fernández habrían considerado que el avance del programa económico de Milei podría generar un escenario favorable para un eventual regreso electoral de la exmandataria.

El diputado también realizó críticas a Mauricio Macri, al Poder Judicial y a algunos sectores del propio peronismo.

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