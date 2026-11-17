17 nov. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

En los últimos minutos se confirmó que ha sufrido una falla uno de los sistemas de inteligencia más sofisticados del planeta: La red de comunicación de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Según informó CNN, la interrupción afecta a NSA Net, una red altamente clasificada que permite a los trabajadores de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) intercambiar información confidencial dentro de la institución.

¿Qué se sabe de la caída de la red de seguridad de EEUU?

El medio señaló que seis personas familiarizadas con el problema indicaron que el sistema permanece fuera de servicio. Hasta ahora, no hay indicios de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque.

Mientras intenta determinar el alcance de la falla, la agencia implementó un sistema de llegadas escalonadas para su personal, justo el día del anunciado apagón mundial.

¿La falla afecta las comunicaciones con Donald Trump?

La interrupción no comprometería la capacidad del Gobierno estadounidense para transmitir información de inteligencia urgente al presidente Donald Trump, quien se encuentra de viaje por Asia.

Así lo afirmaron un funcionario estadounidense en activo y otro que ocupó anteriormente ese cargo, quienes explicaron que existen múltiples sistemas de redundancia y redes de respaldo para mantener comunicaciones seguras con el mandatario a bordo del Air Force One.

Trump se encuentra actualmente en Filipinas y tiene previsto viajar a China este martes para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La falla se suma a otros problemas tecnológicos

El problema de la NSA ocurre después de otras interrupciones que afectaron recientemente a servicios y empresas en Estados Unidos y el resto del mundo.

El viernes, una falla en los sistemas de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) obligó a suspender durante horas todos los vuelos a nivel nacional, provocando retrasos y cancelaciones en miles de operaciones. La institución identificó el origen del problema en un único enrutador ubicado en Arkansas.

A esto se suma una interrupción masiva de Microsoft registrada la semana pasada, que dejó a usuarios de distintos países sin acceso a Outlook ni a las reuniones de Teams.

Ninguno de estos episodios tiene, hasta ahora, indicios de haber sido provocado por un ciberataque. Sin embargo, las interrupciones muestran cómo una falla tecnológica puede afectar servicios esenciales y, potencialmente, representar un riesgo para la seguridad nacional.