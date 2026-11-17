17 nov. 2026 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

La teoría de un supuesto apagón mundial de 72 horas continúa generando comentarios en redes sociales, donde usuarios advierten sobre una eventual interrupción de servicios básicos durante este martes 17 de noviembre.

En medio de la preocupación, el periodista Daniel Silva abordó el tema durante la mañana en el matinal Mucho Gusto de Mega, donde explicó cómo funcionan los sistemas eléctricos y cuestionó una de las principales ideas que circulan en torno a esta supuesta emergencia.

El comunicador puso énfasis en que los países cuentan con sus propios sistemas de generación y distribución de energía, por lo que no existe una conexión eléctrica única que permita apagar simultáneamente todo el planeta.

“Cada país tiene su propia generación de energía, sistema interconectado; no hay un solo cable de electricidad que yo desconecte, el alargador y se apagó el mundo. Eso no existe. No hay un sistema interconectado planetario”, explicó Silva.

¿Qué ocurrirá realmente este martes 17 de noviembre?

El origen de los rumores está relacionado con un simulacro que se realizará en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), llevará a cabo una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia.

El ejercicio está programado para las 14:20 horas de Estados Unidos, equivalentes a las 16:20 horas de Chile, y contempla la transmisión de un mensaje de prueba en emisoras de radio y televisión, además de proveedores de televisión por cable y satélite.

La actividad busca comprobar el funcionamiento de los mecanismos de comunicación ante eventuales emergencias y no contempla una suspensión del suministro eléctrico, Internet ni los servicios bancarios. En cuanto a Chile, no existe un anuncio oficial que advierta sobre un apagón generalizado de 72 horas durante esta jornada.

De esta manera, las declaraciones de Daniel Silva en Mucho Gusto apuntan a aclarar las diferencias entre el simulacro estadounidense y las especulaciones que se han difundido en redes sociales sobre un supuesto corte eléctrico mundial.