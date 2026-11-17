17 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Este martes 17 de noviembre comenzó el segundo llamado 2026 del Subsidio DS1, que incorpora un nuevo tramo para comprar viviendas.

Hablamos del tramo 4, que tendrá 2.500 cupos y entregará un aporte de 400 UF (cerca de $16,5 millones).

El beneficio permitirá comprar viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF. En algunas zonas extremas, el límite puede llegar a 4.500 UF.

¿Quiénes pueden postular?

Personas mayores de 18 años, que no sean propietarias de una vivienda y cumplan con las condiciones del Registro Social de Hogares.

También deben tener una cuenta de ahorro para la vivienda, con un mínimo de 200 UF, equivalentes a unos $8,2 millones.

Además, deben contar con capacidad para complementar el valor de la propiedad con recursos propios o un crédito hipotecario. Este llamado no exige una preaprobación del crédito.

Las postulaciones automáticas y presenciales comienzan este martes 17. En tanto, el trámite en línea estará disponible desde el miércoles 18, a través del sitio web del Minvu.

El plazo termina el viernes 27 de noviembre, a las 16:00 horas. El beneficio también puede complementarse con FOGAES y el subsidio a la tasa de interés.

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