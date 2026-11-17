Comenzó postulación al nuevo tramo 4 del Subsidio DS1: ¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
- Por Ariel Araya
Este martes 17 de noviembre comenzó el segundo llamado 2026 del Subsidio DS1, que incorpora un nuevo tramo para comprar viviendas.
Hablamos del tramo 4, que tendrá 2.500 cupos y entregará un aporte de 400 UF (cerca de $16,5 millones).
El beneficio permitirá comprar viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF. En algunas zonas extremas, el límite puede llegar a 4.500 UF.Ir a la siguiente nota
¿Quiénes pueden postular?
Personas mayores de 18 años, que no sean propietarias de una vivienda y cumplan con las condiciones del Registro Social de Hogares.
También deben tener una cuenta de ahorro para la vivienda, con un mínimo de 200 UF, equivalentes a unos $8,2 millones.
Además, deben contar con capacidad para complementar el valor de la propiedad con recursos propios o un crédito hipotecario. Este llamado no exige una preaprobación del crédito.
Las postulaciones automáticas y presenciales comienzan este martes 17. En tanto, el trámite en línea estará disponible desde el miércoles 18, a través del sitio web del Minvu.
El plazo termina el viernes 27 de noviembre, a las 16:00 horas. El beneficio también puede complementarse con FOGAES y el subsidio a la tasa de interés.
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