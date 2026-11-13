¿Tienes un terreno propio? Este subsidio te ayuda a construir una vivienda de hasta 140 m²

13 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Las familias que cuentan con un terreno propio y quieren construir una casa pueden acceder a un beneficio habitacional del Estado que permite financiar parte del proyecto, dinero que puede complementarse con ahorros personales o, si es necesario, con un crédito hipotecario.

Se trata del Subsidio DS1, específicamente a las alternativas de construcción en sitio propio y densificación predial. Esta última modalidad permite levantar una vivienda en un terreno donde ya existe otra casa.

El subsidio permite construir una propiedad de hasta 140 metros cuadrados, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para postular.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1?

El aporte está dirigido a familias que no sean propietarias de una vivienda, que cuenten con un terreno disponible y tengan capacidad de ahorro para complementar el financiamiento de la construcción.

Cada proyecto habitacional debe considerar, al menos, tres recintos: un baño, un espacio de estar-comedor-cocina y un dormitorio. Para acceder a este beneficio se deben cumplir las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más y contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben acreditar permanencia definitiva.

y contar con cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben acreditar permanencia definitiva. Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de un año.

para la vivienda con una antigüedad mínima de un año. Contar con el ahorro mínimo exigido para el tramo al que se postula (30 UF para tramo II y 50 UF para tramo III).

Pertenecer al 90% más vulnerable de Registro Social de Hogares (RSH) para tramo III y 80% para tramo II.

(RSH) para tramo III y 80% para tramo II. Acreditar la disponibilidad de un terreno para construir la vivienda.

para construir la vivienda. Contar con los certificados de Informaciones Previas y de Factibilidad de Dación de Servicios.

La disponibilidad del terreno se puede acreditar mediante distintas alternativas, como la inscripción de dominio a nombre de quien postula, su cónyuge o conviviente civil; derechos inscritos sobre el sitio, usufructo o derecho real de uso, entre otras opciones contempladas para terrenos indígenas, comunidades agrícolas o cooperativas.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio para construir?

El monto del aporte depende del tramo al que se postule y de la ubicación del proyecto. Para la construcción en sitio propio, existen dos alternativas:

Tramo II

Subsidio de 600 UF para construir viviendas de hasta 1.600 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos.

para construir viviendas de hasta 1.600 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos. Subsidio de 700 UF para viviendas de hasta 1.600 UF en las regiones de Arica y Parinacota a Atacama y en la provincia de Chiloé.

para viviendas de hasta 1.600 UF en las regiones de Arica y Parinacota a Atacama y en la provincia de Chiloé. Subsidio de 750 UF para viviendas de hasta 1.600 UF en las regiones de Aysén y Magallanes, la provincia de Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

Tramo III

Subsidio de 400 UF para construir viviendas de hasta 2.200 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos.

para construir viviendas de hasta 2.200 UF en las regiones de Coquimbo a Los Lagos. Subsidio de 500 UF para viviendas de hasta 2.200 UF en las regiones de Arica y Parinacota a Atacama y en la provincia de Chiloé.

para viviendas de hasta 2.200 UF en las regiones de Arica y Parinacota a Atacama y en la provincia de Chiloé. Subsidio de 550 UF para viviendas de hasta 2.200 UF en las regiones de Aysén y Magallanes, la provincia de Palena y las comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

¿Cuándo y cómo postular al Subsidio DS1?

El próximo llamado contempla dos modalidades de postulación, ambas entre el 17 y el 27 de noviembre de 2026:

Postulación automática: Está disponible para quienes participaron en el primer llamado nacional de 2026, no fueron seleccionados y tienen una propuesta de postulación que pueden aceptar o rechazar.

Está disponible para quienes participaron en el primer llamado nacional de 2026, no fueron seleccionados y tienen una propuesta de postulación que pueden aceptar o rechazar. Postulación presencial: Se puede realizar en las oficinas OIRS del Serviu.

Es importante considerar que el ahorro mínimo exigido debía estar depositado y disponible en la cuenta de ahorro para la vivienda hasta el 30 de octubre de 2026. Desde esa fecha no se deben realizar giros en la cuenta.

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