Postulación al DS1: Este es el monto mínimo que debes tener en la cuenta de ahorro

24 oct. 2026 - 12:00 hrs.

El Subsidio para Sectores Medios (DS1) es un beneficio económico destinado a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro para comprar una casa o departamento nuevo o usado, o construir una vivienda en un sitio propio.

El aporte está dividido en tramos, que establecen distintos requisitos y montos de ahorro mínimo para postular. La cantidad exigida depende del tipo de proyecto habitacional y del tramo al que se quiera acceder.

¿Cuál es el ahorro mínimo para postular al Subsidio DS1?

Para la compra de una vivienda nueva o usada, los montos mínimos de ahorro exigidos son los siguientes:

Tramo 1 : 30 UF ($1.235.995).

: 30 UF ($1.235.995). Tramo 2 : 40 UF ($1.647.994).

: 40 UF ($1.647.994). Tramo 3 : 80 UF ($3.295.988).

: 80 UF ($3.295.988). Tramo 4: 200 UF ($8.239.970).

En el caso de la construcción de una vivienda en sitio propio o densificación predial, los requisitos son diferentes. Para esta modalidad no existe el tramo 1, mientras que los montos mínimos de ahorro son:

Tramo 2 : 30 UF ($1.235.995).

: 30 UF Tramo 3: 50 UF ($2.059.992).

Los montos en pesos son aproximados y corresponden al valor de la UF al jueves 22 de octubre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos para postular al DS1?

Además de contar con el ahorro mínimo exigido, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años.

Contar con la cédula nacional de identidad vigente . En el caso de personas extranjeras, se exige una cédula de identidad para extranjeros vigente que acredite la residencia definitiva .

. En el caso de personas extranjeras, se exige una cédula de identidad para extranjeros vigente que acredite la . Tener una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de 12 meses (excepto para el tramo 4).

con una antigüedad mínima de 12 meses (excepto para el tramo 4). Acreditar el ahorro exigido en la cuenta al último día del mes anterior a la postulación. Desde esa fecha no se deben realizar giros.

Estar inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 60% de calificación socioeconómica. (excepto tramo 4, que permite hasta 90%)

En el caso de las personas mayores que postulen al tramo 1, se permite pertenecer hasta al 90% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

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