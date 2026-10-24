Compensación por expectativa de vida para mujeres: Este es el monto máximo a recibir

24 oct. 2026 - 08:00 hrs.

Desde enero de 2026, las mujeres pensionadas en Chile pueden recibir la compensación por diferencias en las expectativas de vida, un beneficio que busca reducir la brecha entre las pensiones de hombres y mujeres. El aporte se entrega automáticamente, sin necesidad de postular, y se paga junto con la pensión.

El beneficio consiste en un monto mensual calculado en Unidades de Fomento (UF), cuya cuantía depende de la edad de jubilación y de las condiciones previsionales de cada beneficiaria. La compensación mínima es de 0,25 UF mensuales, equivalente a un poco más de $10 mil.

¿Qué porcentaje reciben según su edad?

En cuanto al porcentaje que se puede recibir, las mujeres que se pensionen a los 65 años accederán al 100% del beneficio. En cambio, quienes lo hagan antes recibirán un porcentaje menor, de acuerdo con la siguiente escala:

64 años: 75% del beneficio.

75% del beneficio. 63 años: 50%.

50%. 62 años: 25%.

25%. 61 años: 15%.

15%. 60 años: 5%.

El monto también tiene un tope. Las mujeres con pensiones iguales o superiores a 15 UF que se jubilen a los 65 años podrían recibir una compensación máxima de 2,45 UF mensuales, equivalente a $100 mil.

En el caso de las mujeres que se pensionaron por vejez o invalidez antes del 1 de enero de 2026 y que no tenían cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), el porcentaje se determina según la edad que tenían a esa fecha. Para quienes se acogieron a jubilación por trabajo pesado, el cálculo considera la edad y los años de rebaja que les correspondían por esa actividad.

El beneficio se entrega como un monto fijo en UF y está afecto al pago de impuestos y cotizaciones de salud.

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