Compensación por expectativa de vida para mujeres: Así puedes consultar si recibes el beneficio

25 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Las mujeres pensionadas pueden recibir un beneficio que busca complementar el monto de su jubilación y compensar las diferencias generadas por las distintas expectativas de vida utilizadas para calcular las pensiones.

Se trata de la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida (CEV), un pago automático que no requiere postulación y cuyo monto se expresa en UF.

¿Cómo saber si corresponde recibirlo?

Con el RUN y la fecha de nacimiento es posible consultar si se cumplen los requisitos para recibir este beneficio.

Los mencionados datos deben ser ingresados a ESTE LINK, o puedes consultar en una videoatención en ChileAtiende, en una sucursal o llamando al call center 101 o al +56 4 4236 20 00.

Si la persona es beneficiaria, deberá ingresar con su Clave Única para conocer el monto, revisar el detalle y descargar la resolución correspondiente.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

La compensación está dirigida a mujeres de 65 años o más que hayan cotizado y reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez como titulares de una AFP o compañía de seguros de vida, basada en sus cotizaciones obligatorias.

Además, deben estar afiliadas y contar con al menos una cotización en el Seguro Social destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) antes de cumplir 50 años.

Esta última condición no se aplica a las pensionadas o afiliadas al Decreto N° 3.500 con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

El beneficio tiene un monto mínimo de 0,25 UF y se comienza a pagar desde los 65 años, aunque la mujer se haya pensionado antes.

¿Cuánto se puede recibir?

El porcentaje de compensación depende de la edad en que la persona se pensionó y de la causal de su pensión.

Para una pensionada por vejez bajo el Decreto Ley N° 3.500, los porcentajes son:

65 años: 100%.

64 años: 75%.

63 años: 50%.

62 años: 25%.

61 años: 15%.

60 años: 5%.

En el caso de mujeres pensionadas por vejez o invalidez antes del 1 de enero de 2026, sin cobertura del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), se considera la edad que tenían a esa fecha y se aplican los mismos porcentajes.

Para las pensionadas por trabajo pesado, el cálculo considera la edad al 1 de enero de 2026 más los años que podían rebajar por esa condición.

El beneficio se paga junto con la pensión autofinanciada y tiene un monto fijo en UF, o en la unidad que la reemplace.

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