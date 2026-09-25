Colapsa tramo del Puente Viejo de Lautaro en medio de intenso sistema frontal

25 sept. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes se registró el colapso de una parte del puente Arturo Alessandri, conocido como "Puente Viejo", en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía.

La emergencia fue alertada cerca de la 1:30 horas. De inmediato, equipos municipales, Carabineros y Bomberos concurrieron al lugar para evaluar la situación.

Pilares del puente habrían cedido

El sector afectado corresponde a la zona de los pilares que pasan por el agua, cuya estructura cedió con proyección hacia el río. Las causas serán determinadas mediante una evaluación técnica.

Como medida inmediata, se dispuso el cierre del puente en ambos sentidos, tanto para vehículos como para peatones. Los accesos fueron además acordonados por Carabineros y Bomberos.

En el lugar también trabaja personal municipal de Gestión del Riesgo y Desastres. Los equipos mantienen las labores para resguardar la seguridad mientras continúa la evaluación.

La situación fue informada a Senapred para coordinar con Vialidad la realización de los estudios correspondientes. La eventual habilitación del puente quedará sujeta al informe técnico.

En paralelo, se verificó la existencia de dos tuberías que pasan por debajo de la estructura, por lo que se realizará una interrupción del agua potable, sin afectar por ahora a los clientes debido a la autonomía del sector.

Las autoridades solicitaron a la comunidad no acercarse ni transitar por la zona afectada y respetar las medidas de seguridad.