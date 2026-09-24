De Grange revela las autopistas con las que se negocia la rebaja del TAG y aclara que aún no calculan cuánto bajaría la tarifa

24 sept. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, en entrevista con Radio Infinita, abordó las negociaciones con las concesionarias para lograr una rebaja en el valor del TAG.

Las autopistas con las que se está negociando

En conversación con Radio Infinita, de Grange reiteró que "en aquellas autopistas a las que les quedan pocos años, 5 años hacia futuro, hay mucho más margen para que, a cambio de un plazo adicional, se genere una reducción en el valor del peaje".

"Esas son, coincidentemente, aquellas autopistas más antiguas, que les quedan menos años y también, como son las más antiguas, son las primeras que se hicieron, son las que tienen mayor nivel de flujo y esas ocurren generalmente en Santiago", añadió.

La autoridad indicó que la "Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte y Vespucio Sur, son las más antiguas y estamos conversando con ellas".

En el caso de las regiones, el secretario de Estado mencionó que "hay algunos casos en que los peajes son significativos. Hay algunos casos en que existe este margen, pero es importante respetar los contratos".

Aún no hay un cálculo de la rebaja

Al ser consultado sobre cuánto podría bajar la tarifa en aquellas autopistas con las que se llegue a un acuerdo, De Grange dijo que "todavía no, estamos trabajando en eso, depende de varios aspectos (...) el cálculo finalmente depende de varios aspectos".

"Cuando reduces el peaje en una autopista urbana, por ejemplo en Santiago, es un activo que pertenece a los habitantes de Arica a Punta Arenas y le estás, entre comillas, reduciendo la riqueza y el patrimonio al país, incluyendo a esos habitantes. Por lo tanto, el cálculo tiene que ser con esa perspectiva de país”, precisó.

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