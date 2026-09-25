Fuero maternal: ¿Hasta cuándo dura la protección laboral tras el nacimiento de un hijo?

25 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Garantizar la tranquilidad económica y laboral durante la etapa de maternidad es uno de los pilares fundamentales de los derechos de las trabajadoras en Chile. Para ello existe el fuero maternal, una protección consagrada en el Código del Trabajo que impide que el empleador pueda poner fin al contrato de manera unilateral sin la autorización previa de un tribunal.

Esta herramienta de resguardo aplica para trabajadoras tanto del sector público como del privado, incluidas casas particulares, y se activa de forma automática desde el primer día de gestación o desde que la persona ingresa a un nuevo trabajo.

¿Hasta cuándo dura el fuero maternal tras el parto?

De acuerdo con las normas de la Dirección del Trabajo (DT), el fuero rige durante toda la gestación y se extiende hasta un año después de finalizado el postnatal básico, sin contemplar el período del postnatal parental.

En términos prácticos, la regla general establece que la protección laboral se mantiene hasta que el hijo o hija cumple un año y 84 días de edad, aproximadamente 15 meses de vida.

Existen excepciones puntuales en las que este plazo puede extenderse:

Postnatal suplementario: Si la madre presenta complicaciones de salud derivadas del parto que requieran una licencia de descanso postnatal suplementario, el año de protección comenzará a contabilizarse una vez concluida dicha licencia.

¿En qué casos se puede despedir a una trabajadora con fuero?

Durante este período, la trabajadora no puede ser desvinculada de forma directa. Para proceder con un despido, el empleador está obligado a iniciar un juicio de desafuero y obtener la autorización de un juez del trabajo. Esta solicitud solo puede sustentarse en causales específicas:

Vencimiento del plazo acordado en el contrato (como en contratos a plazo fijo).

Conclusión del trabajo o servicio que dio origen a la contratación (obra o faena).

Incurrir en causales graves imputables a la conducta de la trabajadora.

Si una trabajadora es desvinculada sin una autorización judicial previa, dispone de un plazo de 60 días hábiles contados desde la notificación del despido para ir a los Tribunales del Trabajo y solicitar su reincorporación.