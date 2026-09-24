Pausa activa en el lugar de trabajo: ¿En qué ocupaciones es obligatoria?

24 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Dentro de la jornada laboral, las pausas activas resultan cruciales para prevenir trastornos musculoesqueléticos y mitigar riesgos psicosociales.

Ya sean sesiones cortas de ejercicio, estiramiento o relajación mental, estos momentos permiten interrumpir periodos de sedentarismo o tareas repetitivas.

En el marco legal chileno, la normativa laboral se ha vuelto más exigente con la entrada en vigencia del nuevo Protocolo de Vigilancia TMERT (V3). Es por esto que se ha vuelto cada vez más relevante que empleadores y trabajadores estén informados respecto de en qué trabajos es obligatoria esta medida.

¿En qué trabajos es obligatoria la pausa activa?

Personal dedicado a la digitación

El artículo 95 del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud (MINSAL) establece límites estrictos que los empleadores deben cumplir de manera obligatoria.

Un colaborador no puede digitar más de 8 horas diarias ni más de 40 horas semanales, debiendo otorgarse un descanso de 5 minutos por cada 20 minutos de digitación continua.

Trabajadores de centros de contacto bajo la modalidad de conexión continua

Para trabajos que se La Ley N° 21.142 (incorporada en el artículo 152 quáter C del Código del Trabajo) establece los siguientes descansos:

Una interrupción mínima de 10 segundos entre la atención de cada llamada.

Un tiempo de descanso de 30 minutos durante la jornada diaria, el cual no puede ser pactado en fracciones inferiores a 10 minutos.

Estos descansos se consideran tiempo efectivamente trabajado para todos los efectos legales, por lo que no pueden significar un descuento en las remuneraciones de los trabajadores.

¿Por qué son importantes las pausas activas para la salud?

Según informaciones de la plataforma de recursos humanos, Buk, la implementación de pausas activas tiene un impacto crucial en reducir las enfermedades profesionales, el ausentismo y los costos asociados a licencias médicas.

Por ejemplo, el 29% de las denuncias por enfermedades profesionales corresponde a problemas musculoesqueléticos que podrían prevenirse, tal como indica el informe de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

En esa misma línea, según la Encuesta Laboral (ENCLA), el 15,8% de los trabajadores y organizaciones sindicales reporta daños a la salud asociados a sobreesfuerzos, malas posturas o movimientos repetitivos en el lugar de trabajo.

Además, tomar pausas activas puede contribuir a mantener la salud mental de los trabajadores, ya que, al generar breves espacios de desconexión, ayudan a reducir el estrés y la fatiga cognitiva, lo que favorece el clima laboral y el compromiso de los equipos.