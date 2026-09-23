Feria laboral en Peñalolén: Se ofrecieron 500 puestos de trabajo y próxima actividad será para mujeres

23 sept. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una alta convocatoria tuvo la feria laboral que organizó la municipalidad de Peñalolén este miércoles. Cientos de personas concurrieron para postular a algunos de los 500 puestos de trabajo que se ofrecieron.

Auxiliar de aseo, maquinista, jefe de operaciones, manicurista, barbero y estilista son solo algunos de los empleos que durante la jornada estuvieron disponibles para los asistentes.

La próxima feria será para mujeres

La actividad superó ampliamente las expectativas de asistencia. Se esperaban 200 personas, pero hasta las 12:21 horas ya habían llegado 350.

En conversación con Mucho Gusto, el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, explicó que la convocatoria ha aumentado en los últimos meses.

Según el jefe comunal, la alta demanda llevó al municipio a aumentar la frecuencia de estas actividades. Inicialmente, se contemplaba realizar una feria cada dos meses, pero ahora se desarrollan mensualmente.

Concha señaló que también han detectado dificultades, particularmente entre jóvenes y mujeres, por lo que se esperan actividades con temáticas específicas: "La próxima feria que vamos a realizar va a ser específicamente para mujeres".

La feria de este miércoles se extendió hasta las 13:00 horas, pero el municipio ya prepara una nueva convocatoria. "Son 500 puestos de empleo que tenemos disponibles y esperamos que puedan venir lo antes posible", afirmó.

"No hay trabajo"

"Estoy estudiando y buscando trabajo part time para el fin de semana", comentó Sofía, una de las asistentes a la feria. "Es difícil buscar part time, porque todo es de lunes a viernes", declaró.

Victoria, otra mujer que acudió a la actividad, dijo que lleva más de un año buscando empleo, y que mientras tanto trabaja en la feria como colero: "No es lo óptimo, pero no hay trabajo, muy poco".

Todo sobre Ofertas Laborales