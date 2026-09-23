Dos personas mueren en incendio que afectó a block de departamentos en Cerrillos

23 sept. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fallecieron la mañana de este miércoles tras un incendio que consumió dos departamentos en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

Dos personas fallecidas

El hecho se produjo a eso de las 06:00 horas en un block ubicado en calle Monseñor José Campillo, en la Villa Raúl Silva Henríquez.

Por razones que se investigan, se registró un incendio que terminó destruyendo dos departamentos y dejando con daños a un tercero.

De acuerdo a Radio Bío Bío, el siniestro provocó la muerte de dos personas, aparentemente un hombre y una mujer. Ambos serían mayores de 40 años.

Incidentes entre vecinos

"Nos encontramos con gran carga de fuego y con información de personas al interior", señaló el comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú, al momento de la emergencia.

El medio consignó que una persona murió en el lugar, mientras que la segunda alcanzó a escapar, pero perdió la vida mientras se le practicaban maniobras de reanimación.

Bomberos mencionó que las llamas comenzaron en el primer piso y se extendieron hacia la parte superior.

Durante el combate del fuego se registraron algunos incidentes entre vecinos, pero la situación no habría pasado a mayores. Personal de Carabineros se hizo presente en el lugar.

De momento, el Laboratorio de Criminalística de la institución policial realiza los peritajes para establecer la causa del fuego y si hubo intervención de terceros o no.