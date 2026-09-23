Cyber Monday: Esta es la fecha del evento de ofertas online

23 sept. 2026 - 09:00 hrs.

Quedan pocas semanas para que comience una nueva edición del Cyber Monday en Chile, uno de los principales eventos de ofertas online del año. La jornada tendrá una duración de tres días y permitirá acceder a promociones especiales a través de internet.

El Cyber Monday 2026 se realizará en los primeros días de octubre, período en que las empresas participantes concentrarán sus ofertas y promociones en sus plataformas digitales.

Algunas tiendas, como Falabella, ya habilitaron una página especial para el evento, donde anticipan parte de lo que ofrecerá durante estas jornadas y reúne distintas categorías que tendrán descuentos.

¿Cuándo será el Cyber Monday 2026?

De acuerdo a la empresa de retail, quienes quieran aprovechar las promociones del próximo evento online deberán tener presente el calendario:

Inicio: lunes 5 de octubre de 2026.

Segundo día: martes 6 de octubre.

Último día: miércoles 7 de octubre.

Durante esas tres jornadas se concentrarán las ofertas del Cyber Monday 2026, mientras las distintas plataformas participantes irán dando a conocer sus respectivas promociones.

¿Qué se podrá encontrar durante el Cyber Monday?

El evento contempla ofertas en una amplia variedad de productos y categorías. En el caso de Falabella, su plataforma ya destaca alternativas de tecnología, vestuario, hogar y otros productos.

Entre las categorías están:

Celulares y audio.

Notebooks y Smart TV.

Lavadoras y refrigeradores.

Camas y muebles.

Zapatillas y moda.

Perfumes.

Calefacción.

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Recomendaciones para comprar en el Cyber Monday

Verifica que el sitio web sea seguro (comienza con https://).

Revisa los términos y condiciones de cada tienda, incluyendo políticas de devolución y cambios.

Infórmate sobre los tiempos de entrega y opciones de despacho o retiro.

Revisa los medios de pago disponibles y posibles beneficios asociados.

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