Fuertes lluvias y calles anegadas: Las consecuencias que ha dejado el río atmosférico en la zona sur

23 sept. 2026 - 09:23 hrs.

¿Qué pasó?

Tal como se había pronosticado, el río atmosférico categoría 4 llegó a la zona sur del país y ya ha dejado intensas lluvias. En algunas localidades, como Corral, han caído 130 milímetros de agua en 18 horas.

Las calles anegadas son algunas de las consecuencias que ha dejado el fenómeno, generando preocupación en las autoridades y familias por el ingreso del agua a las viviendas.

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Temuco

Valdivia

Pucón-Villarrica

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