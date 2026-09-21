Sistema frontal con río atmosférico: Jaime Leyton adelanta las ciudades que tendrán lluvias y vientos desde este martes

21 sept. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema frontal avanzará por distintas zonas del país durante este martes 22 de septiembre, dando inicio a una seguidilla de jornadas con precipitaciones asociadas al ingreso de un río atmosférico.

El fenómeno afectará principalmente a sectores de la zona sur, con lluvias que podrían extenderse durante gran parte de la jornada en algunas localidades. Además, las precipitaciones estarán acompañadas por viento, con rachas que podrían alcanzar hasta los 70 km/h en puntos específicos.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó detalles sobre el avance del sistema frontal y las condiciones que se esperan para las próximas horas.

¿Dónde lloverá este martes?

De acuerdo con el pronóstico, el sistema frontal comenzará a generar precipitaciones en distintas comunas desde la mañana del martes.

En la Región del Biobío, Lebu tendrá chubascos aislados durante la mañana, mientras que las lluvias llegarán durante la noche.

En tanto, en la Región de La Araucanía, se esperan precipitaciones desde la mañana en Angol, Villarrica y Pucón. Durante la noche, el sistema avanzará hacia Temuco y Puerto Saavedra, localidad donde además se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

Lluvias se extenderán por la zona sur

En la Región de Los Ríos, las precipitaciones estarán presentes durante gran parte de la jornada en Valdivia, Panguipulli, Río Bueno, La Unión y Lago Ranco.

Mientras que en la Región de Los Lagos se pronostican lluvias para Puerto Montt, Osorno, Cochamó, Castro y Futaleufú. En algunas localidades de esta zona también se registrarán vientos. En Ancud, Chaitén y Quellón, las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

El sistema frontal también llegará a la Región de Aysén, donde se esperan precipitaciones en distintas comunas. La lluvia y el viento estarán presentes durante la jornada en Melinka, localidad que podría registrar rachas de hasta 70 km/h.

Además, el fenómeno afectará a Coyhaique, Lago Verde, Puerto Aysén, Puerto Cisnes, Balmaceda, Puerto Ingeniero Ibáñez, Chile Chico, Cochrane, Caleta Tortel y Villa O'Higgins.

Aguanieve y nieve en el extremo sur

En la Región de Magallanes, las precipitaciones tendrán características invernales en algunos sectores. Durante la noche se esperan chubascos de aguanieve en Torres del Paine y Puerto Natales, de acuerdo con el pronóstico oficial.

En tanto, en la península antártica se anticipan nevadas durante buena parte del martes, acompañadas por rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

¿Qué se espera en Isla de Pascua?

El sistema también tendrá efectos en la zona insular. Durante la primera mitad del martes se esperan goterones y viento de entre 25 y 40 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km/h en Isla de Pascua.

El avance del sistema frontal marcará así el comienzo de varios días con condiciones más inestables en distintos puntos del país, especialmente entre la zona sur y austral.