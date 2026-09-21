Descuentos en el transporte público: ¿Quiénes pueden acceder?

21 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Moverse en transporte público puede salir más barato dependiendo de la edad, la condición de estudiante e incluso la forma en que se paga el pasaje.

Existen distintos mecanismos que permiten acceder a tarifas rebajadas o, en el caso de Santiago, incluso viajar sin costo después de alcanzar un determinado monto mensual.

Pero no todos los beneficios funcionan de la misma manera. Mientras algunos requieren contar con una tarjeta especial, en otros casos basta con una aplicación para pagar mediante código QR.

¿Quiénes pueden acceder a tarifas rebajadas?

Uno de los principales beneficios está dirigido a las personas de 65 años o más, quienes pueden acceder a una rebaja de 50% en el precio del transporte público, independiente de su lugar de residencia o nivel socioeconómico.

El beneficio puede utilizarse en más de 31 mil buses a lo largo del país, además de todos los buses del Sistema RED y Metro de Santiago, Metro de Valparaíso (Merval), trolebuses de Valparaíso, Biotren de la región del Biobío, lanchas subsidiadas en el sur y buses rurales.

Los estudiantes de enseñanza básica, media y superior también cuentan con una tarifa rebajada durante las 24 horas mediante la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE).

A estos beneficios se suma un mecanismo diferente para quienes pagan la tarifa adulto con código QR en Santiago: una vez que alcanzan una determinada cantidad de viajes durante el mes, los siguientes pueden quedar con valor $0.

Beneficio adulto mayor

La forma de utilizar la rebaja depende del lugar y del medio de transporte.

En Santiago, se necesita la tarjeta Bip! Adulto Mayor, que es personal e intransferible. Quienes tengan entre 65 y 74 años pueden solicitarla en www.tarjetabip.cl con Clave Única. Tiene un costo de $1.550, sin incluir carga, y se puede elegir entre agendar su entrega o retirarla en las oficinas habilitadas.

El trámite también puede realizarlo un apoderado acreditado ante el IPS, siguiendo el mismo procedimiento utilizado para el cobro de una pensión.

Para utilizar el beneficio en Metro de Valparaíso y Merval, se requiere la tarjeta Adulto Mayor, que puede solicitarse presentando la cédula de identidad en las oficinas de atención al cliente de las estaciones Puerto, Viña del Mar y Limache.

En las demás regiones, solo es necesario presentar la cédula de identidad al abordar el transporte para acreditar que se tienen 65 años o más.

En aquellas zonas donde ya existen descuentos superiores al 50%, estos se mantienen. Esto ocurre, por ejemplo, en Punta Arenas y en las lanchas subsidiadas. En la Región de Aysén, el beneficio puede utilizarse en los buses rurales de toda la región, que además ampliarán sus recorridos.

Tarjeta Adulto Mayor Intermodal

En la Región Metropolitana también está disponible la Tarjeta Adulto Mayor Intermodal (TAM), que permite viajar en bus, Metro y Metrotren, o combinar estos servicios, pagando una tarifa total de $390.

Existen dos formas de obtenerla:

A través de una Caja de Compensación: se puede solicitar gratuitamente llamando a Los Andes (600 510 00 00), La Araucana (600 422 81 00), 18 de Septiembre (600 718 18 18) o Los Héroes (600 222 99 99). La tarjeta será enviada al domicilio.

En ChileAtiende o Metro: se puede realizar el trámite en una sucursal de ChileAtiende o en una oficina de atención de Metro habilitada. Previamente se debe efectuar el pago con tarjeta de débito o crédito mediante el sistema disponible, o en efectivo o Cuenta RUT en cualquier Caja Vecina de la Región Metropolitana.

Quienes actualmente tengan la Tarjeta Adulto Mayor solo Metro (TAM-Metro) deben considerar que esta perderá automáticamente su vigencia al inscribirse para recibir la TAM Intermodal.

Tarjeta Nacional Estudiantil: quiénes pueden solicitarla

La TNE permite a estudiantes de enseñanza básica, media y superior acceder a una tarifa rebajada durante las 24 horas. La tarjeta es personal e intransferible.

Pueden solicitarla:

Estudiantes de 5° básico a 4° medio de establecimientos municipales o particulares subvencionados.

de establecimientos municipales o particulares subvencionados. Alumnos de colegios particulares pagados que acrediten un ingreso per cápita familia r igual o inferior a $352.743 , mediante una carta de desmedro socioeconómico gestionada por el establecimiento.

, mediante una carta de desmedro socioeconómico gestionada por el establecimiento. Estudiantes de carreras de pregrado reconocidas por el Mineduc .

. Alumnos de magíster o doctorado que cumplan las condiciones socioeconómicas requeridas.

La tarjeta puede solicitarse desde 5° básico en una oficina TNE o módulo habilitado. En básica y media, los estudiantes deben tomarse la fotografía en estos lugares. En educación superior también deben hacerlo y, además, su institución debe inscribirlos en el sistema y validar su condición de estudiante.

Para educación superior, la TNE tiene un costo de $2.700, que debe pagarse directamente en la casa de estudios. Para estudiantes de básica y media es gratuita.

Cada vez que se cambia de nivel académico —de básica a media o de media a superior— es necesario tomarse una nueva fotografía. Para reposiciones y otras consultas, se debe acudir a los canales de atención de Junaeb.

El valor actual del pasaje de la TNE en Santiago para estudiantes de educación media y superior es de $260, mientras que para la educación básica es totalmente gratuito.

Cómo funciona el beneficio para quienes pagan con QR

En Santiago existe además un mecanismo para quienes pagan sus viajes en buses, Metro y/o Tren Nos-Estación Central mediante código QR.

Una vez que una persona completa 47 viajes en tarifa punta durante un mes calendario, sus siguientes viajes quedan con valor $0 hasta que termine ese mes.

El beneficio puede utilizarse a través de las aplicaciones de Red Movilidad, BancoEstado, Mercado Pago, Prepago Los Héroes, Rutpay, Movired, MetroMuv y MACHBANK.

La meta se reinicia al comenzar el mes siguiente y cada aplicación funciona de manera independiente, por lo que los viajes pagados mediante distintas apps no se suman.

Aunque el viaje sea gratuito, el usuario debe generar igualmente un código QR para validar cada pasaje. Estas validaciones aparecerán con un valor de $0.

El beneficio es personal e intransferible. Es posible utilizar el código QR para pagar el viaje de otra persona, pero esa validación no se suma para alcanzar la meta mensual y, si el usuario ya está viajando gratis, el pasaje adicional se cobrará a su cuenta.

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