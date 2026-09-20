Plan Retorno a Santiago con "peaje a luca": Casi 200 mil vehículos volverán a la capital tras Fiestas Patrias

20 sept. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

El término de las Fiestas Patrias trae consigo el retorno de vehículos a la Región Metropolitana desde ciudades del litoral central del país.

Es por eso que las autoridades se han preparado para recibir a unos 180 mil automóviles que llegarán desde la Ruta 5 Norte, Ruta 5 Sur, Ruta 68, Ruta 78 y la Ruta 57.

Comienza operación retorno a la RM

El plan de contingencia del Gobierno contempla una tarifa fija de peaje para vehículos livianos en autopistas y horarios establecidos.

Se trata del popular peaje a "luca" que beneficiará a los que circulen este domingo por la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte.

En concreto, la medida aplica para este domingo 20 de septiembre entre las 07:00 horas y las 12:00 horas.

Además, la medida también se aplicará en los peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a Santiago por la Ruta 68, en Nueva Angostura, en ambos sentidos de la Ruta 5 Sur, y en Las Vegas, en ambos sentidos de la Ruta 5 Norte.

El plan de retorno también incluye medidas para el transporte público de la Región Metropolitana.

Este domingo, Metro de Santiago aumentará su flujo en un 20% entre las 12:00 y las 23:00 horas, mientras que Red Movilidad reforzará 20 recorridos clave, que conectan los principales ejes viales, terminales de buses interurbanos y zonas donde se realizan fondas.

Junto con esto, continuarán las fiscalizaciones a buses interurbanos y rurales. Según el balance entregado el sábado, se habían realizado 9.303 controles, que derivaron en el retiro de ocho buses de circulación, 1.193 citaciones a propietarios y conductores, y 302 adicionales a pasajeros.

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