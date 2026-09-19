Temblor se registra en la zona norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

19 sept. 2026 - 22:18 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado 19 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 3.1 a las 22:12 horas en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 45 km al oeste de la Mina Collahuasi en la región de Tarapacá, con una profundidad de 115 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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