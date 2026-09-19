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Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 19:31, un temblor de magnitud 3.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 94 km al noroeste de Socaire, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 254 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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