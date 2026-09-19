Temblor se registra en la zona norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico

19 sept. 2026 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 12.10 horas, un temblor de magnitud 3.3 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 65 km al noroeste de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 193 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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