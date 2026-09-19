Incluido todo el territorio de la RM: Meteorología actualiza y emite avisos por dos días de tormentas eléctricas en siete regiones

19 sept. 2026 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó un aviso de "probables tormentas eléctricas" y emitió otro sobre el mismo fenómeno. Esta condición se desarrollaría durante dos días en siete regiones del país, incluido todo el territorio de la Región Metropolitana.

Tormentas eléctricas por "inestabilidad atmosférica"

De acuerdo al organismo, el aviso actualizado se origina en una "inestabilidad atmosférica" y está vigente entre la mañana de este sábado 19 y la noche del domingo 20 de septiembre.

Las regiones que recibirán las tormentas eléctricas son Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, en donde la DMC advirtió también por la "probabilidad de fuertes rachas de vientos locales".

Posteriormente, la DMC emitió un segundo aviso relativo a esta misma "inestabilidad atmosférica", la cual dejará tormentas eléctricas entre la noche de este sábado 19 y la mañana del domingo 20 de septiembre en el litoral y la Cordillera de la Costa de La Araucanía.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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