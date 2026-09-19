Venían regresando de una fonda: Adolescente de 16 años muere y su hermano queda en riesgo vital tras ataque a disparos

19 sept. 2026 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 16 años resultó fallecido y su hermano de 26 años quedó en riesgo vital luego de haber sido atacados a disparos por un desconocido en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. Los hermanos, un primo y una amiga venían regresando de una fonda de la comuna de Maipú.

Adolescente fallecido y hermano en riesgo vital

El subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, explicó que los hechos ocurrieron a eso de las 01:30 horas en la intersección de El Mensajero con Aníbal Huneeus, en la Población Santo Tomás.

La periodista de Meganoticias, Catalina Briones, se trasladó hasta el lugar de los hechos, donde el fiscal ECOH Ignazio Rivera indicó que las víctimas "habían estado compartiendo en una fonda en la comuna de Maipú en compañía de otras personas y en ese contexto luego se dirigen a su domicilio y habrían sido atacados".

Preliminarmente, el persecutor informó que el grupo se había detenido en una botillería del sector, lugar en donde ambos hermanos "habrían recibido impactos balísticos de al parecer un vehículo en movimiento".

Sin embargo, desde la PDI explicaron que al estacionarse en el lugar, ambos hermanos se quedaron esperando a sus acompañantes en el interior del auto cuando "llega otro vehículo, cuyo conductor desciende de este y promunido con arma de fuego, procede a disparar en reiteradas ocasiones para luego huir".

Lamentablemente, el menor de 16 años resultó fallecido en el mismo lugar del ataque debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el hermano mayor fue llevado por su primo y su amiga hasta el hospital más cercano.

"La víctima en este momento está siendo operada, se encuentra con un ingreso de un proyectil en una de sus extremidades", detalló Rivera.

Una de las líneas investigativas de este hecho es que se habría producido una riña en la fonda de Maipú y que eso habría derivado en el ataque; sin embargo, esa es solo una hipótesis que debe ser confirmada por la investigación. "Por ahora no podemos descartar absolutamente nada", dijo el fiscal.

Finalmente, el funcionario del Ministerio Público confirmó que los dos hermanos "no tienen antecedentes".

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