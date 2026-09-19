Parada Militar 2026: Revisa los desvíos y cortes de tránsito para este sábado 19 de septiembre en Santiago

19 sept. 2026 - 06:45 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado 19 de septiembre, con motivo de la Gran Parada Militar que se realizará en la elipse del Parque O'Higgins, el Ministerio de Transportes implementó un plan especial de gestión vial que contempla cortes de tránsito desde tempranas horas de la mañana.

Según informaron las autoridades, las restricciones comenzarán a partir de las 07:00 horas y afectarán el perímetro del Parque O'Higgins y el Club Hípico, como parte de las celebraciones oficiales de Fiestas Patrias.

¿Cuáles son los cortes de tránsito por la Parada Militar 2026?

Ni los vehículos particulares ni el transporte público podrán circular al interior de un perímetro delimitado por:

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins.

Avenida España.

Avenida Blanco Encalada.

San Alfonso, Centenario.

Isabel Riquelme.

San Diego.

Tarapacá.

Lord Cochrane.

Las autoridades precisaron que todos los desvíos se aplicarán dentro de ese cuadrante y podrían cambiar según el tráfico durante el día.

Para quienes vivan dentro de la zona restringida, se permitirá el ingreso solo tras acreditar el domicilio, medida que busca equilibrar la seguridad del evento con el desplazamiento de los vecinos. Las autoridades de tránsito llamaron a los conductores a evitar la zona y planificar rutas alternativas con anticipación.

ATENCIÓN. Desde el mediodía de este sábado 19/sept; habrá cortes/desvíos de tránsito por desfile militar en Monumento de Plaza Gral Baquedano. Eje de Almeda-Av. Providencia tendrá tránsito suspendido en ambos sentidos, entre Av. Portugal y Av. Eliodoro Yañez. Opte alternativas pic.twitter.com/ikeKxXP7w0 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) September 19, 2026

En cuanto al desarrollo del evento, los accesos peatonales al Parque O'Higgins se habilitarán desde las 09:00 horas, mientras que el desfile está programado para las 12:00 horas, momento en que el presidente llega a la elipse, recibe los honores correspondientes y autoriza el inicio de la ceremonia. El ingreso al recinto es gratuito y no requiere inscripción.

Debido a la magnitud de los cortes viales, las autoridades reiteraron la recomendación de usar el Metro de Santiago, específicamente la estación Parque O'Higgins de la Línea 2, para evitar los efectos del cierre vial en el perímetro del parque. Esta alternativa se considera la vía más rápida para quienes asistan a la ceremonia.

Esta edición de la Parada Militar —la primera encabezada por el Presidente José Antonio Kast— también incluye ajustes de tránsito en otras comunas, como Providencia y Las Condes, donde habrá actos y desfiles paralelos por Fiestas Patrias. Por ello, se recomienda a los automovilistas de esos sectores estar atentos a la señalización local durante todo el día.

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