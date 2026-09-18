Incluida la Región Metropolitana: Meteorología actualiza aviso de tormentas eléctricas en sectores de cuatro regiones del país

18 sept. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes 18 de septiembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" para sectores de cuatro regiones del país, incluida la Región Metropolitana.

Tormentas eléctricas en sectores de cuatro regiones

El organismo explicó que el aviso se origina en la condición sinóptica "vaguada en altura" y que estará vigente entre la mañana y la noche de este mismo viernes 18 de septiembre.

Las tormentas eléctricas afectarían durante esta jornada a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.

Región de Coquimbo

Litoral.

Cordillera Costa.

Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera.

Región de Valparaíso

Precordillera y valles precordilleranos.

Cordillera.

Región Metropolitana

Precordillera.

Cordillera.

Región de O'Higgins

Cordillera.

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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