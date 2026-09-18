Incluida la Región Metropolitana: Meteorología actualiza aviso de tormentas eléctricas en sectores de cuatro regiones del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La mañana de este viernes 18 de septiembre, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "probables tormentas eléctricas" para sectores de cuatro regiones del país, incluida la Región Metropolitana.
Tormentas eléctricas en sectores de cuatro regiones
El organismo explicó que el aviso se origina en la condición sinóptica "vaguada en altura" y que estará vigente entre la mañana y la noche de este mismo viernes 18 de septiembre.
Las tormentas eléctricas afectarían durante esta jornada a sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins.Ir a la siguiente nota
Región de Coquimbo
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región de Valparaíso
- Precordillera y valles precordilleranos.
- Cordillera.
Región Metropolitana
- Precordillera.
- Cordillera.
Región de O'Higgins
- Cordillera.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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