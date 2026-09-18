Videos muestran la intensidad del viento y las lluvias que interrumpieron las celebraciones de Fiestas Patrias en el norte

18 sept. 2026 - 10:16 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h —con tormentas de arena incluidas— afectaron las celebraciones de Fiestas Patrias en la zona norte del país.

De acuerdo a la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, todo se debe al paso de una "vaguada en altura" que aún continuará dejando lluvias y hasta tormentas eléctricas en dicho sector del país.

Dichas condiciones climáticas provocaron la suspensión de los festejos en localidades como Vicuña, en la región de Coquimbo, o Sierra Gorda, en la región de Antofagasta, y mantienen a más de 30 mil clientes sin suministro eléctrico en la región de Tarapacá.

Durante la noche, varios miembros de la "Comunidad Megatiempo" enviaron videos que dejan en evidencia la intensidad que alcanzó el viento y la sorpresiva lluvia que se registró en algunos sectores del norte del país.

Revisa los registros que dejaron las fuertes ráfagas

Iquique

Vallenar

Vicuña

La Serena

Todo sobre Megatiempo